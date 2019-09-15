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15.09.2019 - 16:28 |

Frey'in golü galibiyete yetmedi

Fenerbahçe'nin Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, takımının deplasmanda Darmstadt'la 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol kaydetti.

Frey'in golü galibiyete yetmedi

Skorer

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Michael Frey, Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiralanmıştı.

Yeni takımıyla 3. maçına çıkan İsviçreli futbolcu ilk golünü atma başarısı gösterdi. Frey, Nürnberg'in deplasmanda Darmstadt'la 3-3 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşma 1-1 devam ettiği sırada ilk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Frey, Nürnberg'i öne geçirdi. Maçın 6. dakikasında takımı Darmstadt'ı 1-0 öne geçiren Alman asıllı Türk golcü Serdar Dursun bir gol daha kaydetti ve skoru 2-2'ye getirdi.

72. dakikada Dumic ile bir kez daha öne geçen Darmstadt, 85. dakikada Robin Hack'ın golüne engel olamadı mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Freyin golü galibiyete yetmedi

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