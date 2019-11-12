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12.11.2019 - 11:02 |

Frey'in takımı Nürnberg'te işler iyi gitmiyor

Fenerbahçe'den Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiralanan Michael Frey için yeni takımında da işler yolunda gitmiyor.

Frey'in takımı Nürnberg'te işler iyi gitmiyor

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Sarı lacivertli takımda geçtiğimiz sezon küme düşme hattını gören ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'in yeni takımında da işler istediği gibi gitmiyor.

Sezon başında Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg'e kiralanan Frey, yeni takımıyla 11 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans sergileyen İsviçreli futbolcu Almanya'da eleştiri konusu olmuştu.

Tehlikeli bölgedeler

Frey'in yanı sıra Nürngberg de ligde zor günler geçiriyor. Geride kalan 13 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, düşme potasının yalnızca 1 puan üzerinde yer alıyor.

Son olarak sahasında Arminia Bielefeld'e 5-1 kaybeden Alman ekibinde Frey maça ilk 11'de başlamıştı.

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