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06.11.2019 - 17:44 | | BURSA (AA)

Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı transfer etti

Yeşil-beyazlı kulüp, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.

Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı transfer etti

 

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 1,95 metre boyundaki Can Maxim Mutaf, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekibin formasını terletecek.

A Milli Basketbol Takımı'nda birçok kez görev alan 28 yaşındaki oyuncu, daha önce Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor, Bandırma Basketbol, Anadolu Efes ve Beşiktaş formaları giymişti.

 

 

 

 

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