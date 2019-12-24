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24.12.2019 - 13:40 | | BURSA (AA)

Frutti Extra Bursaspor'dan kemik tümörü teşhisi konulan genç oyuncuya destek

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, hafta sonu sahasında yapacağı lig maçının gelirini, kemik tümörü teşhisi konulan 18 yaşındaki genç takım oyuncusu Kadir Buğra Acar'a bağışlayacak.

Frutti Extra Bursaspor'dan kemik tümörü teşhisi konulan genç oyuncuya destek

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Frutti Extra Bursaspor'un, 14. haftada Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u konuk edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, 29 Aralık Pazar günü saat 13.00'te TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın gelirinin, başarılı bir ameliyat geçiren yeşil-beyazlı ekibin genç takım oyuncusu Kadir Buğra Acar'a bağışlanacağı duyuruldu.

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