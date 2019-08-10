TFF 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apa, kendi mucizesine sahip bir kulÃ¼p olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

Futa Ã‡apa, sosyal paylaÅŸÄ±m platformu Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, taraftara tanÄ±tacak yeni transferlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak genÃ§lerle heyecanlarÄ±nÄ± yenilediklerini ifade etti.

BaÅŸka kulÃ¼plerin, eksiklerini yaptÄ±klarÄ± yeni transferlerle giderdiÄŸini aktaran Ã‡apa, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:

"Bizim ise eksiklerimizi gidermek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaktan baÅŸka yolumuz yok. Bu akÅŸam Konyaspor maÃ§Ä± iÃ§in stada gelecek EskiÅŸehirliler, yeni futbolcular deÄŸil, bir sene boyunca oynayarak geliÅŸmiÅŸ genÃ§ futbolcular gÃ¶recek. BugÃ¼n maÃ§Ä± izlerken taraftarÄ±mÄ±zdan ricam, geÃ§en yÄ±l 19 AÄŸustos'ta oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z BalÄ±kesirspor maÃ§Ä±nÄ± hatÄ±rlamalarÄ±. HafÄ±za, gÃ¶rÃ¼nmeyen baÅŸarÄ±yÄ± fark etmemizi saÄŸlar. GenÃ§lerle beraber EskiÅŸehirspor Ã§ok yol aldÄ±. EskiÅŸehirspor kendi mucizesini yaratan bir kulÃ¼p. BugÃ¼n EskiÅŸehir'de olan herkese sesleniyorum. Gelin bu mucizeyi devam ettirelim. Bayram gibi bir sezon olsun."

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