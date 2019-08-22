Fuat Çapa'dan yönetime ultimatom!

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Siyah Kırmızılı takımın patronu Fuat Çapa, ligin ilk haftasını ve kulüpte yaşanan sorunları değerlendirdi.

Ligin ilk haftasında sürprizler yaşandığını aktaran Fuat Çapa, "Geçtiğimiz hafta lig başladı. Beklentiler çok üst düzeydeydi. Öyle olmak da zorunda çünkü eksi 6 puanla başladık. Alacağımız 3 puan Adana’nın da mağlubiyetiyle birlikte orada oynayacağımız karşılaşmayla 6 puan değerinde bir karşılaşmaya gidecektik. Ligin genel olarak ilk haftası değerlendirecek olursak sürprizlerle doluydu. Sadece bizim aldığımız sonuç değil diğer takımların da almış olduğu sürprizler var. Maalesef bizdeki beklentiler biraz fazlaydı. Bunu gerçekleştirecek pozisyonları yakaladık. Keçiören’in geçtiğimiz sezon 2 B’de oynaması kamuoyu tarafından hafife alınıp belki lig deneyimi az olan oyuncu sayısı olduğu için galip geleceğimiz bir karşılaşma gözüyle bakıldı. O da bana göre doğru değildi. Rakibin bu ligdeki rakiplerin maç öncesi favori olmadığını geçtiğimiz yıllarda gördük. Ligin özelliği bu oyun olarak mücadele olarak ben gayet memnunum. Çünkü İbrahim’in topu direkten dönmeyip gol olsaydı şu anda başka şeyler konuşacaktık. Hakem penaltıyı vermiş olsaydı farklı şeyler konuşacaktık. Diğer taraftan Mevlüt’ün yüzde 100 çıkarmış olduğu bir gol var. Onu yemiş olsaydık tahmin ediyorum şu anki tablo gri değil tamamen siyah olacaktı" diye konuştu.

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Yönetime rapor veriyorum karar alacak mekanizma yok alamıyorlar"

Eskişehirspor yönetimi ile yaptıkları toplantı sonucunda yönetime ultimatom verdiklerini vurgulayan Fuat Çapa, "Ligde hangi takıma bakarsak bakalım bizim şu anki bütçemizin 2 katı. Bu ligin bütçesi en az ol takım biziz. Bütçesi az olan ama aynı zamanda da bu problemleri bu sorumlukları yerine getiremeyen bir kulübüz. Geçtiğimiz sezon 33-34 futbolcuyla çalıştığımız bunun sayı olarak çok fazla olduğunu söylemiştim. Yine aynı şeylerle başladık. Yönetime rapor veriyorum karar alacak mekanizma yok alamıyorlar. Bu sabah yapmış olduğumuz toplantıda açıkça kendilerine net olarak ultimatom koyduk. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Verilmediği takdirde de herkes şapkasını önüne koyacak ona göre gerekeni kendi adına yapmak zorunda. Siz maddi olarak tatmin olamıyorsanız ki biliyoruz öyle bir beklentimiz yok ama sahada da kadro olarak sizi tatmin etmiyorlarsa, kadro yapılanmasında bazı kararları alamıyorlarsa yarın hepsini oturup bakıp göreceğiz. Futbolculara verilen sözler yerine gelecek mi, bizlere verilen sözler yerine gelecek mi? Bundan sonraki süreçte Eskişehirspor’un kurtuluşu ne olacak. Bunlar uygulanacaksa sonuna kadar varız, kaçan değil mücadele eden taraftayız. Bunlar olmayacaksa burada durmamızın ne anlamı var. Ne sizin, ne bizim ne de taraftarın. Taraftar niye bu kadar cefa çekiyor ki anlamadım. Bu gün bu aşmada bunları mı konuşmamız gerekiyor yoksa Adana maçını mı konuşmamız gerekiyor, bundan sonra yapacaklarımızı mı konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.