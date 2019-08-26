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HaberlerBeşiktaşFulya çatışması
26.08.2019 - 08:00

Fulya çatışması

Quaresma, kulüp bulamaması halinde devre arasına kadar Fulya’da tek başına çalışmayı kabulleniyor. Beşiktaş Yönetimi ise bunun yerine sözleşmenin feshi ya da tek taraflı sonlandırma seçeneğini değerlendiriyor

Fulya çatışması

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma konusu gündemdeki yerini koruyor. Kariyerinde ikinci kez siyah-beyazlı yönetimle ayrılık krizi yaşayan Ricardo Quaresma’nın, kulüp bulamaması halinde devre arasına kadar Fulya’da tek başına çalışmayı göze aldığı öğrenildi.

Böyle bir manzara ile karşılaşmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi’nin ise ‘Fulya’ çözümü yerine karşılıklı sözleşme fesh etmeyi göze aldığı ya da tek taraflı sözleşme feshetme seçeneğini devreye sokacağı ortaya çıktı.‘FEDA’ döneminde kadro dışı kalan ve o dönem gündemi sürekli meşgul etmesi nedeniyle bunun sıkıntısını yaşayan Beşiktaş Yönetimi, yine aynı günlerin yaşanmaması için işini şimdiden sağlama almaya çalışıyor.

Öte yandan, bu yaşanan krizi kendi aralarında değerlendiren bazı Beşiktaşlı yöneticilerin, “Orhan Ak krizini yeni aştık. Şimdi ise Quaresma krizi çıktı. Mutlaka iyi bir şekilde ayrılmalıyız. Lige iyi başlamamız açısından camia olarak kenetlenmemiz lazım. Quaresma gibi bir adamı tek başına Fulya’da çalışmasına müsaade etmek doğru olmaz. Mutlaka ortak bir çıkış noktası bulmalıyız” diye konuştukları dile getirildi.

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