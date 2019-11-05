Furkan Korkmaz kariyer rekoru kÄ±rdÄ±, yetmedi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'Ä±n forma giydiÄŸi Philadelphia 76ers, konuk olduÄŸu Phoenix Suns'a 114-109 yenildi.

NBA'e 6 maÃ§la devam edildi. Sezona ilk 5 maÃ§Ä±nÄ± alarak baÅŸlayan Philadelphia 76ers, deplasmanda Phoenix Suns'a 114-109 kaybetti ve ligin tek namaÄŸlup takÄ±mÄ± unvanÄ±nÄ± kaybetti.

Sezonun 5. galibiyetini alarak BatÄ± KonferansÄ±'nda ikinci sÄ±raya yÃ¼kselen Suns'ta Devin Booker 40 sayÄ±, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette baÅŸrolÃ¼ oynarken, NBA tarihinde 6 bin sayÄ± barajÄ±na ulaÅŸmayÄ± baÅŸaran en genÃ§ sekizinci oyuncu oldu. Ricky Rubio 21 sayÄ±, 10 asist ve 7 ribaunt, Aron Baynes 15 sayÄ±, 7 ribaunt ve 6 asistle skora destek verdi.

DoÄŸu KonferansÄ±'nda ikinci sÄ±raya gerileyen Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, ilk 5'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleyi 20 sayÄ±yla tamamlayarak kariyer rekoru kÄ±rdÄ±. Milli oyuncu, mÃ¼cadelede ayrÄ±ca 5 ribaunt ve 2 asist Ã¼retti. Al Horford 32 sayÄ±yla takÄ±mÄ±n en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris ise 24 sayÄ± ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptÄ±.

Bucks zorlanmadÄ±

Milli oyuncu Ersan Ä°lyasova'nÄ±n takÄ±mÄ± Milwaukee Bucks ise konuk olduÄŸu Minnesota Timberwolves'u 134-106 maÄŸlup ederek sezonun 5. galibiyetine uzandÄ±.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 34 sayÄ±, 15 ribaunt ve 6 asist, Khris Middleton 26 sayÄ±, Eric Bledsoe 22 sayÄ±, 9 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo 17 sayÄ± ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Oyuna sonradan girerek yaklaÅŸÄ±k 16 dakika sahada kalan Ä°lyasova ise 5 sayÄ±, 4 ribaunt, birer top Ã§alma ve blokla maÃ§Ä± tamamladÄ±.

Bu sezon ikinci kez kaybeden Timberwolves'ta Andrew Wiggins 25 sayÄ±yla takÄ±mÄ±nÄ±n en skoreri oldu. Robert Covington da 15 sayÄ± kaydetti.

Harden'dan 44 sayÄ±

BatÄ± KonferansÄ± temsilcilerinin mÃ¼cadelesinde Houston Rockets, yÄ±ldÄ±z oyuncusu James Harden'Ä±n Ã¼stÃ¼n performansÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla konuk olduÄŸu Memphis Grizzlies'Ä± 107-100 maÄŸlup etti.

Sezonun 4. galibiyetini elde eden Rockets'ta Harden 44 sayÄ±, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Gordon 16 sayÄ±, Clint Capela 10 sayÄ± ve 13 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 5. kez kaybeden tek galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 23 sayÄ±, 6 asist ve 5 ribaunt, Dilon Brooks 17 sayÄ± ve 9 ribaunt, Jonas Valanciunas ise 10'ar sayÄ± ve ribauntla oynadÄ±.

NBA'de yarÄ±n 6 maÃ§ oynanacak.

SonuÃ§lar

Washington Wizards-Detroit Pistons: 115-99

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 135-125

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 100-107

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 106-134

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 127-118