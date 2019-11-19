Futbol devrimi

CELAL UMUT EREN

Suudi Arabistan, futbolda arka arkaya büyük adımlarla dikkat çekiyor. Tüm dünya, Suudi Arabistan’ın başta Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu olmak üzere yaptığı hamleleri yakından izliyor.



Buna göre; İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın iki büyük futbol ülkesi Körfez ülkesinde önemli organizasyonlar yapacak. İtalya Süper Kupası, üst üste 2. kez Suudi Arabistan’da oynanacak. 22 Aralık 2019 tarihinde Cristiano Ronaldo’lu Juventus ile Lazio Riyadh’da dev finalde karşılaşacak. Geçen yıl kadın taraftarlara bazı sınırlar getirilmişti. Gelen tepkiler üzerine bu yıl İtalyan kadın taraftarlar tribünde sınırlamalar olmadan yer alabilecek. Ayrıca İtalya Futbol Federasyonu da 20 milyon euronun üzerine çıkan bir kazanç sağlayacak.



Esas gelişme 2020 Ocak ayında olacak. 8-12 Ocak tarihleri arasında İspanya Süper Kupası’nda farklı bir format ilk kez Cidde’de uygulanacak. 62 bin kişilik Kral Abdullah Stadı’nda Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Valencia arasında 4’lü finaller oynanacak. İspanya Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistan Spor Bakanlığı arasındaki anlaşmaya Futbol Federasyonu da eklendi. Yapılan görüşmelerde bazı önemli kararlar alındı. İspanya Futbol Federasyonu, 2020 ile 2022 arasındaki 3 organizasyon için 120 milyon euro alacak. Her yıl için 40 milyon euro kazanılacak. Yarı final oynayan takımlar 8 milyon euro, finale kalan takım 12’şer milyon euro alacak.



Diğer büyük gelişme kadın taraftarlar için olacak. İspanya Futbol Federasyonu’nun isteğiyle kadınlara herhangi bir sınırlama olmayacak. Kadınlar statta istedikleri kıyafette istedikleri tribünde oturabilecek. Ayrıca alkol konusunda da bazı otel ve restoranlarda kullanım olabilecek.

Tepkiler var

Suudi Arabistan’da İtalya ve İspanya gibi iki önemli ülkenin futbol devlerini götürecek olması dikkat çekse de bazı tepkileri de beraberinde getirdi. Özellikle televizyon kanalları hem ekonomik hem de Suudi Arabistan’la alakalı konular nedeniyle tepki gösterdi.

Maçın yayıncısının kim olacağı en büyük tartışma konusu olurken, iki ülkede büyük kanallar yayın hakkını almayacaklarını açıklıyor. Bununla beraber birçok futbolsever de Suudi Arabistan’a gitmek istemediklerini kaydetti.

Yenilik adımları atılıyor

İspanya ve İtalya gibi ülkeleri konuk edecek Suudi Arabistan’da arka arkaya yenilikçi kararlar gözlerden kaçmıyor. Kadın taraftarların futbol ligi maçlarına girmesinin sağlanması, eğitimde müzik, resim ve tiyatronun müfredata alınması ve son olarak Avrupa ülkelerinde spor alanlarında yakınlaşma yapılması takip ediliyor.