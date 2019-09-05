05.09.2019 - 10:42| Skorer Dış Haberler
Futbol efsanesi Cafu'nun acı günü! Oğlu vefat etti...
Brezilya'nın efsane sağ beki Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes (30) futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Brezilya futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Cafu'nun acı günü...
49 yaşındaki efsane futbolcunun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, Sao Paulo'da futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
30 yaşındaki Danilo'nun 10 dakika futbol oynadıktan sonra kendini kötü hissettiği, Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi.