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10.08.2019 - 17:51| İSTANBUL / DHA

Futbol Federasyonu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Futbol Federasyonu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Federasyonun bayram mesajında şu ifadeler yer aldı;
"Milletçe güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz."

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