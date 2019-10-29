‘Futbol neden başarısız!’

Vodafone Park’ta Beşiktaş derbisini izleyen Galatasaraylı yöneticiler, sonuçtan çok oyuna tepki gösterdi.



Milliyet’e konuşan idareciler, “Voleybol ve basketbolda bizden kat kat yüksek bütçeye sahip takımları yeniyoruz. İşte son bir haftada, ezeli rakibimiz Fenerbahçe’ye karşı alınan sonuçlar... Voleybolda onlara karşı kupa kazandık. Basketbolda ise neredeyse 10 kat yüksek bütçeli takıma fark attık. Orada mücadele var. Futbolda ise yok. O branşlarda sergilenen Galatasaray ruhu neden futbol gibi önemli yatırımların yapıldığı bir branşta yok” diye eleştiri getirdiler.

Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında da futbol takımındaki kötü gidişatı ele alacakları öğrenildi.

Derbi sonrası sessiz kalan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın da yönetime detaylı bir sunum yapması bekleniyor.