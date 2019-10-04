Futbol yasta Bu en bÃ¼yÃ¼k acÄ±

Futbol dÃ¼nyasÄ± NijeryalÄ± oyuncu 32 yaÅŸÄ±ndaki Isaac Promise'in ani vefat haberiyle adeta ÅŸokta. TÃ¼rkiye'de de Trabzonspor, GenÃ§lerbirliÄŸi, Antalyaspor ve Manisaspor gibi takÄ±mlarda forma giyen NijeryalÄ± futbolcu, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.Â

ABD kulÃ¼bÃ¼ Austin Bold'un baÅŸkanÄ± Bobby Epstein, Isaac Promise'in vefatÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, "Futbolda ya da yaÅŸantÄ±da en bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ asla skor tabelasÄ± deÄŸildir, bu Ã¶lÃ¼m en bÃ¼yÃ¼k acÄ±. KulÃ¼p olarak, Isaac'in ailesine, eÅŸine ve Ã§ocuklarÄ±na Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerimizi bildiriyoruz. Bu acÄ±yÄ± maalesef kabullenmeliyiz. Bu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir acÄ±. Åžok edici ve acÄ± verici" dedi.

Isaac Promise'in vefatÄ±yla alakalÄ± ilk bilgiler hem ABD'de hem de Nijerya'da kalp krizi olarak verildi. DetaylÄ± bilgilendirmenin birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

Isaac'in Nijerya U20 Milli TakÄ±mÄ±'nda beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± antrenÃ¶rlerinden Kola Ige de, "Nijerya'da radyo ve televizyonlar bir anda son dakika haberi olarak geÃ§ti. GerÃ§ekten hala daha ÅŸoktayÄ±m. AcÄ± Ã§ekiyorum" diye konuÅŸtu.

Nijerya Futbol Federasyonu da bir baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± metni yayÄ±nlayÄ±p, bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± bildirdi. Federasyon'un genel sekreteri Mohammed Sanusi, "HenÃ¼z Ã¶lÃ¼m nedenini bilmiyoruz. Ancak bu genÃ§ yaÅŸÄ±nda Ã¶lmesi bizi kahretti" ifadelerini kullandÄ±.Â

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