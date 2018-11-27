Futbol zengini

ONUR DİNÇER

Futboldaki rakamlarla ilgili son istatistikler Sport Intelligence tarafından yapılan ‘Global Spor Maaşları Araştırması 2018’ ile ortaya konuldu. Kulüplerin oyuncularına ödedikleri maaşlar, spor liglerinin birbirleriyle karşılaştırmalı rakamları ve seyirci sayıları gibi bir çok veri yapılan araştırmanın sonunda hazırlanan bir raporla ortaya konuldu.

Dünyadaki 68 futbol liginin sıralandığı maaşlar kategorisinde Türkiye sekizinci sırayı aldı. İlk sırayı İngiltere’nin futbol ligi olan Premier Lig aldı. İlk takım ödemesinin yıllık 3 milyon 379 bin euro olarak gösterildiği Ada’nın ardından İspanya ve İtalya gelirken, Türkiye Süper Ligi 742 bin euro ile gösterildi. İngiltere liginin hemen arkasındaki İspanya’ya bile fark atmış olması dikkat çekti.

Maaşların kulüplere göre dağılımındaysa tüm spor branşlarından kulüpler yer aldı. Barcelona Futbol Kulübü, yıllık 10 milyon sterlinin üzerine çıkan ödemesiyle birinci oldu (10,454,259). Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid ikinci sırayı alırken (8,089,582), NBA’den Oklahoma Thunder (7,848,811), Golden State (7,819,700), Washington (7,633,608) onları izleyen ekipler oldu.

NFL fark attı

Spor arenalarına en çok seyirci çeken ligler arasında Amerikan Futbolu Ligi maç başına ortalama 67 bin seyirci ile ilk sırayı aldı. Bundesliga 44 bin ile onu izledi, Premier Lig 38 binle 3. sırayı aldı. Oyuncu başına maç başına yapılan ödemelerin değerlendirmede de Amerikan Futbol Ligi NFL önde geldi.

Yıllık kazancı 10.5 milyon sterlin olarak gösterilen Lionel Messi, Barça’nın oyuncu ücretlerinde zirveye tırmanmasında önemli rol oynadı.