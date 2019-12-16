Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri "Futbolcular çok yaşlı"
16.12.2019 - 08:00 |

"Futbolcular çok yaşlı"

Galatasaray’ın İtalyan kondisyoneri Bartali, fiziksel yükleme yapamamaktan şikayet etti, bunun takıma etkisini dile getirdi.

"Futbolcular çok yaşlı"

NEVZAT DİNDAR

Ankaragücü karşısında acemice penaltı yapan Marcao’nun bu hareketinin fiziksel düşüşten kaynaklandığı dile getirildi. Bu konuda eleştirilen Bartali’nin, takımın yaşlı olmasından dolayı istenen yüklemeyi yapamadığı ve çok rahatsız olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın yine son dakika golleri ile puan kaybetmesi, takımdaki fizik problemini gündeme getirdi. Bu da İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’ye yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Bartali ise kendisini savundu.

İtalyan çalıştırıcının, takımın yaşlı olmasından dolayı istenen yüklemeyi yapamadığı ve bu durumdan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda yaşı ilerlemiş futbolcuların fazla olması, sakatlıklar ve transferlerin geç olması da yaşanan aksaklıların kaynağı ve fiziksel olarak kötü durumda olunmasının sebebi olarak gösterildi. Oyuncular arasındaki kondisyon dengesizliği nedeniyle Bartali’nin istediği çalışmaları yaptıramadığı bildirildi.

Futbolcuların son dakikalarda oyundan düşmesi ve yapılan bireysel hatalar da kötü kondisyona bağlandı. Fiziksel düşüş nedeniyle acemice hatalar yapıldığı belirtildi. Marcao’nun alakasız bir pozisyonda penaltı yapmasının da buna bağlı olduğu ifade edildi.

Futbolcular çok yaşlı

Yılmaz Vural PSG'de
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler: Real Madrid-Manchester City

Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler: Real Madrid-Manchester City

Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz

Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz

Rıza Çalımbay’dan şampiyonluk cevabı

Rıza Çalımbay’dan şampiyonluk cevabı

Sıradaki Haber