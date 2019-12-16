"Futbolcular çok yaşlı"

NEVZAT DİNDAR



Ankaragücü karşısında acemice penaltı yapan Marcao’nun bu hareketinin fiziksel düşüşten kaynaklandığı dile getirildi. Bu konuda eleştirilen Bartali’nin, takımın yaşlı olmasından dolayı istenen yüklemeyi yapamadığı ve çok rahatsız olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın yine son dakika golleri ile puan kaybetmesi, takımdaki fizik problemini gündeme getirdi. Bu da İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’ye yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Bartali ise kendisini savundu.



İtalyan çalıştırıcının, takımın yaşlı olmasından dolayı istenen yüklemeyi yapamadığı ve bu durumdan çok rahatsız olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda yaşı ilerlemiş futbolcuların fazla olması, sakatlıklar ve transferlerin geç olması da yaşanan aksaklıların kaynağı ve fiziksel olarak kötü durumda olunmasının sebebi olarak gösterildi. Oyuncular arasındaki kondisyon dengesizliği nedeniyle Bartali’nin istediği çalışmaları yaptıramadığı bildirildi.



Futbolcuların son dakikalarda oyundan düşmesi ve yapılan bireysel hatalar da kötü kondisyona bağlandı. Fiziksel düşüş nedeniyle acemice hatalar yapıldığı belirtildi. Marcao’nun alakasız bir pozisyonda penaltı yapmasının da buna bağlı olduğu ifade edildi.