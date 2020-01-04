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04.01.2020 - 08:00 |

Futbolculara özel çalışma

Lige verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği özel programı uyguluyor.

Futbolculara özel çalışma

Lige verilen arada Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği özel programı uyguluyor. Devre arası hazırlıkları için yarın toplanacak olan sarı-lacivertlilerde yapılacak ölçümler sonrası futbolcuların bu özel programı nasıl uyguladığı ortaya çıkacak.

Trabzon-F.Bahçe maçı 1 Şubat’ta

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ikinci yarısındaki ilk üç hafta ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 ilk tur maçlarının programını açıkladı. Ligin ilk yarısı, 17 Ocak’ta Ankaragücü-Konyaspor ile başlayacak. Programa göre Fenerbahçe, ilk üç hafta maçını cumartesi, Galatasaray ise pazar günü oynayacak. 19. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi de 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Fenerium’dan 2020 kampanyası
Sarı-lacivertlilerin resmi ürünlerinin satışını yapan Fenerium, 2020’yi % 20+% 20 kampanyası ile karşılıyor. Etiketinde Fenerbahçe logosu bulunan seçili sonbahar / kış sezon tekstil ürünleri, dünden itibaren yüzde 20 indirimle satışa sunulurken, sarı-lacivertliler, bu ürünlerden yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra yüzde 20 indirimden faydalanma şansı da bulacak.

Temassız bağış!
Mali kurtuluş yolunda Fenerbahçe Yönetimi’nin en büyük güven kaynağı olarak gördüğü “Fener ol” kampanyası yeniliklerle devam ediyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, statta bulunan her iki mağazada ve Ülker Spor Salonu’ndaki Fenerium’da bir çalışma başlattı. Buna göre, üç mağazadaki cihaz ile temassız kartlarla bağış yapılabiliyor. Sarı-lacivertliler, her işlem için 20 lira ödeyecek.

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