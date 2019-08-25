Futbolda devrim gibi proje! Ofsayt ve taçlarda sıfır hata...

Futbolda teknolojinin kullanımıyla alakalı gelişmeler devam ediyor. Video Asistan Hakem uygulamasından sonra yeni bir teknoloji üzerinde çalışılıyor. Son dönemde ortaya çıkan ofsayt tartışmaları nedeniyle yardımcı hakem yerine farklı bir uygulama üzerinde durulduğu ifade edildi.

Daily Mirror’da yer alan özel haberde, yardımcı hakem yerine robotların kullanımı konuşuluyor.

Ofsaytta hatayı sıfıra düşürmek için yoğun bir çaba harcandığı aktarıldı. Konuyla alakalı FIFA’ya yakın isimlerin açıklamasında da, “Günün birinde kameraların aktif olduğu bir robot sistemi ve bununla beraber ofsayt ile taçlarda sıfır hataya ulaşılması gündemde olabilir. Yardımcı hakemler yerine böyle bir sistem. FIFA, teknolojiyi futbola adapte etmek için sürekli çalışıyor” dedi.