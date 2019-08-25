Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan FutbolFutbolda devrim gibi proje! Ofsayt ve taçlarda sıfır hata...
25.08.2019 - 13:29| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Futbolda devrim gibi proje! Ofsayt ve taçlarda sıfır hata...

VAR teknolojisi sonrası futbolda yeni bir düzen gündeme geldi. Yardımcı hakemler yerine kameraların aktif olduğu bir robot sistemiyle ofsayt ve taç atışlarındaki hataların bitirilmesinin planlandığı iddia edildi.

Futbolda devrim gibi proje! Ofsayt ve taçlarda sıfır hata...

Futbolda teknolojinin kullanımıyla alakalı gelişmeler devam ediyor. Video Asistan Hakem uygulamasından sonra yeni bir teknoloji üzerinde çalışılıyor. Son dönemde ortaya çıkan ofsayt tartışmaları nedeniyle yardımcı hakem yerine farklı bir uygulama üzerinde durulduğu ifade edildi.

Daily Mirror’da yer alan özel haberde, yardımcı hakem yerine robotların kullanımı konuşuluyor.

Ofsaytta hatayı sıfıra düşürmek için yoğun bir çaba harcandığı aktarıldı. Konuyla alakalı FIFA’ya yakın isimlerin açıklamasında da, “Günün birinde kameraların aktif olduğu bir robot sistemi ve bununla beraber ofsayt ile taçlarda sıfır hataya ulaşılması gündemde olabilir. Yardımcı hakemler yerine böyle bir sistem. FIFA, teknolojiyi futbola adapte etmek için sürekli çalışıyor” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Diego Reyes'le yollar ayrıldı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer bitiyor! İşte Luiz Gustavo'nun bonservisi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Henrique, 38 km'ye çıktı, Bolt'u tarihe gömdü!

Futbolda devrim gibi proje Ofsayt ve taçlarda sıfır hata...

 

 

 

Sturridge'den Trabzonspor taraftarına teşekkür!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Futbolda devrim gibi proje! Ofsayt ve taçlarda sıfır hata...

Futbolda devrim gibi proje! Ofsayt ve taçlarda sıfır hata...

Fenerbahçe'de Diego Reyes'le yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de Diego Reyes'le yollar ayrıldı!

6 saat içinde 11 TEK MAÇ fırsatı! Manchester City, Trabzonspor, Barcelona, iddaa oranları...

6 saat içinde 11 TEK MAÇ fırsatı! Manchester City, Trabzonspor, Barcelona, iddaa oranları...

Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Sıradaki Haber