Futbolda haftanın panoraması

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Yarın:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

15 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazartesi:

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)