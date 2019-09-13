Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper LigFutbolda haftanın panoraması
13.09.2019 - 09:46 | | İSTANBUL (AA)

Futbolda haftanın panoraması

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta maçları oynanacak.

Futbolda haftanın panoraması

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Yarın:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

15 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazartesi:

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)

Boateng'ten Ribery'ye saha kenarında özel karşılama!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! 'Taçsız Kral' kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! 'Taçsız Kral' kimdir? Kaç yaşında vefat etti?

Taçsız Kral Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! Metin Oktay kimdir?

Taçsız Kral Metin Oktay ölüm yıl dönümünde anılıyor! Metin Oktay kimdir?

Jose Sosa'ya yeni sözleşme

Jose Sosa'ya yeni sözleşme

Burak'ın dönüşü uzadı

Burak'ın dönüşü uzadı

Sıradaki Haber