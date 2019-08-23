Futbolda haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
Yarın:
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)
TFF 1. Lig
Bugün:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
Yarın:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)