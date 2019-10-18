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18.10.2019 - 09:33 | | AA

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig, 8. hafta  karşılaşmalarıyla devam edecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 9. hafta  müsabakaları oynanacak.

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig, 8. hafta  karşılaşmalarıyla devam edecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 9. hafta  müsabakaları oynanacak.
  
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel  liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

    Bugün:
  
    20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
  
    Yarın:
  
    15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
  
    17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
  
    17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
  
    20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
  
    20 Ekim Pazar:
  
    14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi  Kadir Has)
  
    16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
  
    19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
  
    21 Ekim Pazartesi:
  
    20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya  Büyükşehir Belediye)
   
    TFF 1. Lig

    Bugün:
  
    19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
  
    Yarın:
  
    14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
  
    16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
  
    19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen  İlçe)
  
    20 Ekim Pazar:
  
    14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
  
    16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
  
    19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
  
    19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
  
    21 Ekim Pazartesi:
  
    19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)

    TFF 2. Lig

    Kırmızı Grup
  
    Yarın:
  
    14.00 Vanspor-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)
  
    15.00 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)
  
    15.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Esenler)
  
    20 Ekim Pazar:
  
    14.00 Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Gençlik Merkezi  Sentetik Sahası)
  
    14.00 Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor (Bayburt Genç Osman)
  
    14.30 Kastamonuspor 1966-Uşakspor (Gazi)
  
    14.30 Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)
  
    15.00 Bandırmaspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü (Bandırma 17 Eylül)
  
    19.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

    Beyaz Grup
  
    Yarın:
  
    14.30 Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
  
    15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Sarıyer (15 Temmuz)
  
    15.00 Manisa Futbol Kulübü-Pendikspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
  
    20 Ekim Pazar:
  
    14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
  
    14.30 Yeni Çorumspor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
  
    15.00 İnegölspor-Yılport Samsunspor (İnegöl İlçe)
  
    15.00 Kırklarelispor-1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)
  
    19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)
  
    19.00 Afjet Afyonspor-Başkent Akademi Futbol Kulübü (Zafer)
  
    TFF 3. Lig


    1. Grup
  
    Yarın:
  
    14.30 Çankaya Futbol Kulübü-Yomraspor (Ankara OSTİM)
  
    15.00 Silivrispor-Artvin Hopaspor (Ziya Altınoğlu)
  
    20 Ekim Pazar:
  
    14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Tokatspor (Faruk Çelik)
  
    14.00 Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Mustakil  Atletizm Pisti Sahası)
  
    14.30 Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
  
    14.30 Erzinspor-Çatalcaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
  
    14.30 Düzcespor-Yeni Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
  
    15.00 Şile Yıldızspor-Manisaspor (Şile)
  
    19.00 Ci Group Buca-Kızılcabölükspor (Yeni Buca)

 
    2. Grup
  
    Yarın:
  
    15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Elazığ Belediyespor (Tepecik Şenol  Güneş)
  
    20 Ekim Pazar:
  
    14.00 Ofspor-Payasspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
  
    14.30 Kozanspor-Ağrı 1970 (İsmet Atlı)
  
    14.30 Erbaaspor-Esenler Erokspor (Erbaa İlçe)
  
    15.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)
  
    15.00 Karşıyaka-Kocaelispor (İzmir Atatürk)
  
    15.00 Turgutluspor-Cizrespor (Turgutlu 7 Eylül)
  
    15.00 Belediye Derincespor-Fethiyespor (Derince Belediyespor Doğal  Çim)

    3. Grup
  
    20 Ekim Pazar:
  
    14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Pazarspor (Kelkit İlçe)
  
    14.00 Medical Park Batman Petrolspor-Osmaniyespor (Batman Yeni Şehir)
  
    14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Modafen (Yeşiltepe Spor  Kompleksi)
  
    14.30 Altındağ Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Çubuk İlçe)
  
    14.30 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor (Yozgat Bozok)
  
    15.00 Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)
  
    15.00 Muğlaspor-Karacabey Belediyespor (Muğla Atatürk)
  
    15.00 Gölcükspor-Nevşehir Belediyespor (Gölcük Şehir)
  
    15.00 Bayrampaşa-Somaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

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