Futbolda haftanın programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

Yarın:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Teri