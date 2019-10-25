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25.10.2019 - 09:48 | | İSTANBUL (AA)

Futbolda haftanın programı!

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla  devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 10. hafta müsabakaları oynanacak.

Futbolda haftanın programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig
Bugün:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

Yarın:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Teri

Slavia Prag - Barcelona maçının perde arkası...
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