Futbolda haftanın programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:



20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



Yarın:



15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)



17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)



17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)



20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)



10 Kasım Pazar:



14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)



19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)



19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)



TFF 1. Lig



Bugün:



19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)



Yarın:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)



19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)



10 Kasım Pazar:



14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)



19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup Yarın:



13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)



10 Kasım Pazar:



13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor (12 Şubat)



13.00 Vanspor Futbol Kulübü-Eyüpspor (Van Atatürk)



13.00 Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)



13.30 Uşakspor-Tuzlaspor (Uşak 1 Eylül)



13.30 Ergene Velimeşespor-Kırşehir Belediyespor (Ergene Velimeşe)



13.30 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



13.30 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



13.30 Ankara Demirspor-Birevim Elazığspor (TCDD Ankara Demirspor)

Beyaz Grup



Yarın:



13.30 Başkent Akademi-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)



10 Kasım Pazar:



13.00 Şanlıurfaspor-Yeni Çorumspor (Şanlıurfa GAP)



13.00 Gümüşhanespor-Sancaktepe Futbol Kulübü (Gümüşhane Yenişehir)



13.30 Afjet Afyonspor-Manisa Futbol Kulübü (Zafer)



13.30 Tarsus İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus İlçe)



13.30 Pendikspor-İnegölspor (Pendik)



13.30 Yılport Samsunspor-Hacettepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



13.30 1922 Konyaspor-Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



13.30 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:



13.00 Yomraspor-Anagold 24Erzincanspor (Yomra İlçe)



13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Ci Group Buca (Şile)



10 Kasım Pazar:



13.00 Yeni Orduspor-Silivrispor (19 Eylül)



13.00 Artvin Hopaspor-Erzinspor (Hopa İlçe)



13.30 Tokatspor-Çankaya FK (Tokat Gaziosmanpaşa)



13.30 Kızılcabölükspor-Şile Yıldızspor (Kızılcabölük Semt Sahası)



13.30 Çatalcaspor-68 Aksaray Belediyespor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Manisaspor-Düzcespor (Manisa 19 Mayıs)



13.30 Serik Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

2. Grup Yarın:



13.30 Turgutluspor-Ofspor (Turgutlu 7 Eylül)



10 Kasım Pazar:



12.30 Cizrespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Cizre İlçe)



13.00 Ağrı 1970-1877 Alemdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



13.00 Elazığ Belediyespor-Erbaaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



13.30 Payasspor-Karşıyaka (Payas İlçe)



13.30 Fethiyespor-Kozanspor (Fethiye İlçe)



13.30 Esenler Erokspor-Kemerspor 2003 (Esenler)



13.30 Kocaelispor-Fatsa Belediyespor (Kocaeli)



3. Grup



Yarın:



13.30 Halide Edip Adıvarspor-Muğlaspor (Maltepe Hasan Polat)



13.30 Modafen-Medical Park Batman Petrolspor (Alemdağ)



10 Kasım Pazar:



13.00 Pazarspor-Bayrampaşa (Pazar İlçe)



13.00 Diyarbekirspor-Somaspor (Diyarbakır)



13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Gölcükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



13.30 Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



13.30 Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959 FK (Darıca İlçe)



13.30 Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor (7 Ocak)



13.30 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi)



