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27.12.2019 - 10:08 | | AA

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arasına girilecek.

Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

Yarın:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

 

 TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)

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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

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