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16.08.2019 - 10:05| İSTANBUL (AA)

Futbolda sezon başlıyor! İşte 2 ligde haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Futbolda sezon başlıyor! İşte 2 ligde haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün: 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Yarın: 19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar: 19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

TFF 1. Lig

Bugün: 20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

Yarın: 19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

18 Ağustos Pazar: 16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)
21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

 

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