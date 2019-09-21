'G.Saray, Ali Koç’a şilt vermeli!..'

İşte o yazı:

"21. yüzyılda Galatasaray’a en “faydalı” başkanlar hangileridir?..

Fenerbahçe başkanları!..

Zaten iki tane var... Aziz Yıldırım ve Ali Koç.

Galatasaraylılar, yirmi yıl Aziz Yıldırım’a duacı olmuşlardı “sayesinde orgeneral olduk” diye... Her şakada gerçek payı var; Galatasaray formasını Samanyolu Galaksisine döndüren yıldızların son iki tanesi onun devrinden.

Sayın Ali Koç da geçen sezon itibarıyla aynen başladı selefinin bıraktığı yerden!

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Galatasaray minnetini hak etmek için ekstra bir şeyler yapmasına gerek kalmazdı Aziz Bey’in... Alt tarafı, transferin şöhretli ama işe yaramayanını seçerdi. Hocaların trafiğini hızlandırırdı. Enerjisini betona harcardı... Ve futbolu da betondan anladığı kadar bildiğini ispatlamak için çok harcardı. Aklına estiği yolda giderek dolaylı olarak önünü açardı ezeli rakibinin.

Bir sezonun ipuçlarına bakarsak, sayın Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı aratmayacak!

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Ama “fazlası” var.

Sayın Koç en sıkışık zamanlarda “doğrudan” motive ediyor Galatasaray’ı...

Hem de örneği görülmemiş bir yöntemle... Fenerbahçe Başkanı “makam mevki farkı” demiyor, en kritik anda hedefine Galatasaray teknik direktörünü koyuyor.

Tekrar tekrar... Yeter ki, Galatasaray kemikleşsin.

Gerisi çorap söküğü... İnceden “gel gel” yaptığına bakılırsa Fatih Terim memnun bence. Zaten laf altında kalmıyor; bir de ezeli rakibin başkanıyla polemiğe giren bir teknik direktör olarak, bayıldığı “ilklerden” birini yazıyor tarihe. Arkadan yetişen Galatasaray Başkanı, hocasını koruyor; camia hepsini... Üyelerden taraftara, tüm Galatasaray kenetleniyor; ne tartışma, ne hoşnutsuzluk ne gerilim kalıyor Galatasaray’da. Kim yedirir mağdur olan hocasını rakip kulüp başkanına?

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Galatasaray’ın “hızırı” gibi Ali Koç.

Sarı Kırmızılı takım, transferde sendeliyor; yetişiyor.

Lige kötü başlıyor, bir demeç daha Terim için.

Divan’da üyeler yerden yere mi vuruyorlar Galatasaray yönetimini, Liseli-Liseci meselesi mi hortluyor veya Florya’dan, Riva’dan hayal kırıklığı haberleri mi geliyor... Ali Koç hazır.

Hatta Brugge gibi ayarı kendisinden bir tık düşük takımdan alamadığı galibiyetle Şampiyonlar liginde canı sıkılmasına bile izin vermiyor Galatasaray’ın; sayın Ali Koç patlatıyor bir Fatih Terim demeci, yüksek vasıflı betona dönüyor rakip.

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Hadi, Terim’in TFF’den alıp da Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığı tazminat, aslında futbolun parasıydı ve o parada Fenerbahçe’nin de hakkı vardı... Galatasaray hocasının sicilinden Fenerbahçe Başkanı’na ne ki?

Ayrıca o sicilde UEFA da dahil pek çok şampiyonluk da var hani... Eksiler artıları götürse, geriye epey “iyi” bir sicil, sıra dışı bir kariyer kalır. Futbolda “vefa” sadece Fenerbahçelinin Fenerbahçeli için taşıyacağı bir duygu olmamalıdır.

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Şu sıralar, haftaya oynanacak derbi üzerine çalışıyor galiba Fenerbahçe başkanı... Öyle ki, motivasyon üstadı Fatih Terim’e iş bırakmıyor kendi sahasında Fenerbahçe’yi bekleyen Galatasaray’ın hırsını kırbaçlamak için.

Neden peki?

Yanıtını sadece Ali Bey verebilir.

Başkanlığa yalnız Fenerbahçe’dekini, değil tüm futboldaki sistemin değişmesi önerisiyle gelen sayın Ali Koç’un sistemli bir şekilde rakip takımın hocası üzerine çalışması, ne vaatlerine uygun ne de vizyonuna.

Sistem buysa, yandı gülüm keten helva!

Marka değerine, pastayı büyütmeye, Avrupai çizgiye vurgu yapan bir başkanın, Galatasaray sadece kendine değil, ülke futboluna da puan devşirmeye çalışacağı anda “Terim sicilini” tartışmaya açması mantıklı bile değil. Yıpratmadığı gibi mağdur eder ki, o da rakibin menfaatinedir.

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Ne olabilir?.. Her demeci Galatasaray’a “fayda” olarak geri döndüğüne göre, Terim’e karşı özel bir nefreti mi var yoksa sayın Koç’un?

Çiçero’ya göre; açıkça nefret etmek ve bunu ortaya koymak, asıl düşüncelerini gizlemekten çok daha asil bir harekettir ve Ali Bey’in hanesine (+) olarak yazılabilir.

Ammaa... Machievelli de diyor ki, “insanlar ya korktukları ya da gıpta ve haset ettikleri şeylerden nefret ederler”.

Terim’de sicil bozuk ama kariyer gıpta edilmeyecek gibi değil.

Neyse... Galatasaray sayın Aziz Yıldırım’a vermeyi ihmal ettikleri üzerinde “hizmetlerinden ötürü” yazan şilti hazırlasınlar... Bu sezon da şampiyon olurlarsa, Ali Bey’in emeklerini görmezden gelmesinler. Aziz Bey’e vefasızlık ettiler, yinelemesinler."