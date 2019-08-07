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07.08.2019 - 12:17| Skorer

G.Saray, Diagne'nin lisansını yenilemedi

Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın istediği Senegalli golcünün lisansını henüz yenilemedi.

Galatasaray'da Premier Lig ekibi Aston Villa'nın 10 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edilen Diagne ile ilgili bir detay dikkat çekti. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcünün lisansını henüz yenilemedi. İngiltere'de transfer dönemi yarın gece sona eriyor. Diagne'nin Ada'ya transfer olup olmayacağı 24 saat içinde netlik kazanacak.

İşte o liste:

G.Saray, Diagnenin lisansını yenilemedi

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