G.Saray ile Emlak Konut arasında anlaşma imzalandı

Skorer - Emlak Konuk GYO, Galatasaray ile Riva Projesi'nin devam edeceğini açıkladı. Florya arsasının kapsam dışı bırakılması karar verildiği duyuruldu. Bu duyurunun ardından yapılan yeni anlaşmanın basın toplantısı düzenlendi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Cengiz, "Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. 120 milyon TL. Biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek sahibi oluyoruz" dedi.

Hakan Gedikli: Florya arazinin Galaatasaray'a iade edilmesine karar verdik. Buna karşılık 120 milyon TL'lik bizim üzerimize olan yükümlülük Galatasaray tarafından bankaya ödeniyor. Riva projesinin geliştirilmesine devam ediyoruz. Projemizi en kısa zamanda tamamlayarak alıcılarımıza teslim edeceğiz. Her iki tarafın da elde ettiği kazanımların ne kadar değerli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Plan tadilatı veya hasılat payında bir değişiklik yok. Riva'ya yaptığımız sözleşme koşulları neyse aynen devam ediyoruz. O 120 milyon TL nakit olarak bize gelmeyecek. Yükümlülükten düşmüş olacak. Galatasaray bankaya ödeme yapacak.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

Bugün burada Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. Uzun yıllardır süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden çıkamadığımız Florya'ya tekrar dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Projeye emek veren herkesi kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve ön sahada siperde mücadelede sevgili Hakan Yılmaz'a teşekkür ediyorum.

"120 milyon TL ödeyerek evimize dönüyoruz"

Florya bütün kulüplerin olduğu gibi bizm de mabedimiz. Bunun bize kazandırılması çok değerli hizmet. Biz bununla ilgili ihalenin realize olduğu 2018 Mayıs ayı itibariyla kaynaklanan bütün giderleri de ödeyeceğiz, faizleriyle. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. 120 milyon TL. Biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek sahibi oluyoruz.

Alacakları her konut Galatasaray'a artı olarak girecek. Burada konut sahibi olmak, hem çocuklarımızın geleceği, hem de bir spor camiasının geleceği için çok önemli. Sizlerden bu konuda istirham ediyorum, Riva'ya sahip çıksınlar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"Futbol takımı ve teknik heyet çok sevindi"

Florya aynı şekilde önceki durumuna gelecek. Protokolün imzalandığı andaki durumu neyse o olacak. Orada bir kapalı spor salonumuz var. İnşallah onu daha iyi hale getireceğiz. O tür düşüncelerimiz var. Futbol takımı ve teknik heyet çok mutlu bir kere. Yatırım yapamıyorduk çünkü. İki yıldır bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındaydık. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla Florya'yı en iyi hale getirmeye çalışacağız.

Bizim askıda olan konulardan ikisi Ada ve Kemerburgaz. Hukuki süreç devam ediyor. Çok uzun veya kısa sürebilir. Hem Ada hem Kemerburgaz için yasal süreç devam ediyor.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.