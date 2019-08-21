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HaberlerGalatasarayG.Saray'da çifte ayrılık! Mitroglou PSV'ye; Ozornwafor, Almeria'ya kiralanıyor...
21.08.2019 - 16:39| Skorer

G.Saray'da çifte ayrılık! Mitroglou PSV'ye; Ozornwafor, Almeria'ya kiralanıyor...

Sarı-kırmızılı kulüp, Yunan golcüyü Hollanda Ligi'nin güçlü ekibi PSV Eindhoven'a kiralamak için görüşmelere başladı. Genç savunmacı ise Almeria'ya kiralanıyor.

Galatasaray'da iki ayrılık birden...

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in beklenen verimi alamadığı Kostas Mitroglou ile yolları ayırıyor... Yönetim, Yunan golcüyü kiralamak için PSV Eindhoven ile görüşmelere başladı.

Nijeryalı savunmacı Ozornwafor ise İspanya 2. Ligi ekibi Almeria'ya kiralık olarak gidiyor. Böylece Galatasaray'ın yabancı sayısı 13'e düşüyor. 

G.Sarayda çifte ayrılık Mitroglou PSVye; Ozornwafor, Almeriaya kiralanıyor...

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