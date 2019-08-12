G.Saray’a çifte darbe! Falcao ve Bakayoko...

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, bütün gözlerini Monaco’ya çevirdi. Forvet için dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao’yu isteyen sarı-kırmızılılar son gelen haberlerle sarsıldı. Fransa’da L’Equipe ile Mercato’da yer alan haberlerde, Monaco’nun Ligue 1’in ilk haftasında O.Lyon’a evinde 3-0 kaybetmesi planları değiştirdi.

Monaco’da teknik direktör Leonardo Jardim, yeni bir plan hazırlayarak adeta Galatasaray’ın yoluna taş koyuyor. Fransa Ligue1 temsilcisinin golcü konusundaki sıkıntıdan sonra Falcao’nun takımda tutulması gündeme geldi. Kolombiyalı yıldızla devam etme konusunu gündeme alan Jardim, bu ihtimal gerçekleşirse forvet konusunda herhangi bir transfer girişimi yapmayacak.

Öte yandan orta sahada da 6 numara için bir hamle yapılması bekleniyor. Monaco’nun Chelsea’den Bakayoko’yu kiralamak istediği ifade edildi. Galatasaray’ın gündemindeki bir diğer isim olan Bakayoko konusunda da Monaco’nun harekete geçmesi herkesi şaşırttı. 24 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonuyla kiralanmak istendiği aktarıldı.

İşte Fransız basınının haberi: