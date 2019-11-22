G.Saray'a kötü haber! Onyekuru'ya Celta da talip...

Monaco'da hayal kırıklığı yaratan Onyekuru ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın Ocak'taki devre arası transfer döneminde yeniden kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın talipleri artıyor...

İspanyol basını, La Liga temsilcisi Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Onyekuru'ya kanca atmıştı.



