G.Saray’a teselli! Erencan listede...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray’da ilginç bir liste dikkat çekti. A Grubu’nu galibiyetsiz geçen ve 6 maçta sadece 1 gol atabilen Aslan’da bir forvet oyuncusu öne çıktı.

2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında en genç oyuncular listesi yayınlandı. Galatasaray-Club Brugge maçında sonradan oyuna giren 2002 doğumlu 17 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı, en genç yıldızlar listesine girdi.

Listede ayrıca Barcelona’dan 17 yaşındaki Ansu Fati, Inter’den 17 yaşındaki Sebastiano Esposito, Lyon’nun 17 yaşındaki yıldız Rayan Cherki, PSG’den 17 yaşındaki Kouassi ve Genk’in 17 yaşındaki kalecisi Vandevoordt listede bulunuyor.