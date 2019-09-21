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HaberlerGalatasarayG.Saray'da Feghouli ve Selçuk İnan, Y. Malatyaspor kadrosuna alınmadı
21.09.2019 - 15:01 |

G.Saray'da Feghouli ve Selçuk İnan, Y. Malatyaspor kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

G.Saray'da Feghouli ve Selçuk İnan, Y. Malatyaspor kadrosuna alınmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

 Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiyle göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Selçuk İnan ile Feghouli kadroda yok

Akşamüzeri Malatya'ya gidecek Galatasaray'ın kadrosunda Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli yer almadı. Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Emre Akbaba da Malatya kadrosunda bulunmuyor.

Teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

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