G.Saray’da yeni kriz

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yaşanan maddi sıkıntılara rağmen yoluna başarıyla devam etse de, beklenen ödemelerin bir türlü gerçekleşmemesi sabırları taşırdı.



11 maçta aldığı 10 galibiyet ile lider Fenerbahçe’nin hemen ardında bulunan ve sezon başı beklentilerinin çok üzerinde bir başarı yakalayan sarı-kırmızılı ekipte Bria Nicole Hartley, Claudia Monica Cuic, Dragana Stankovic ve Victoria Ayo Macaulay’ın alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yolladıkları öğredildi. Bu tavır karşısında Galatasaray Yönetimi’nin nasıl bir tavır takınacağı ve ödemelerin hemen yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.



Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Cuic yerine takviye yapılmamasına rağmen alınan başarılı sonuçlar sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından takdirle karşılansa da gelinen noktada kısa süre sonra oyuncuların bedelsiz olarak ayrılma hakkı kazanması huzursuzluk yarattı.