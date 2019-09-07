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07.09.2019 - 13:25| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

G.Saray’ı elemişlerdi! Östersunds küme düşürülüyor...

Galatasaray’ı 2017 yılında Avrupa Ligi’nden eleyerek büyük bir sürprize imza atan İsveç’in Ostersunds takımı büyük bir krizle boğuşuyor. Kulübün o dönemki başkanı Daniel Kindberg’in para aklama başta olmak üzere para yönlendirme ve manipüle etme suçlarından soruşturulduğu ifade ediliyor.

G.Saray’ı elemişlerdi! Östersunds küme düşürülüyor...

Galatasaray’ın 2017 yılında Avrupa Ligi’nde rakibi olan ve sürpriz skorlarla eleyen İsveç’in Ostersunds takımı büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. 2017 dönemindeki kulüp başkanı Daniel Kindberg, para yönlendirme ve manipüle etme ile para aklama suçlarından gözaltına alındı.

İsveç’te medyada yer alan haberlerde, soruşturmanın hızlıca başlatıldığı ve kısa sürede sonuç alınacağı aktarıldı. Buna göre eğer Daniel Kindberg suçlu bulunursa, bu durum Ostersunds takımına da yansıyacak.

Çünkü Kindberg’in suçu işlediği dönem İsveç kulübünde başkanlık yaptığı döneme denk geliyor. Bu nedenle de Ostersunds’un bir alt lige düşürülebileceği belirtiliyor.

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