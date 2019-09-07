G.Saray’ı elemişlerdi! Östersunds küme düşürülüyor...

Galatasaray’ın 2017 yılında Avrupa Ligi’nde rakibi olan ve sürpriz skorlarla eleyen İsveç’in Ostersunds takımı büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. 2017 dönemindeki kulüp başkanı Daniel Kindberg, para yönlendirme ve manipüle etme ile para aklama suçlarından gözaltına alındı.

İsveç’te medyada yer alan haberlerde, soruşturmanın hızlıca başlatıldığı ve kısa sürede sonuç alınacağı aktarıldı. Buna göre eğer Daniel Kindberg suçlu bulunursa, bu durum Ostersunds takımına da yansıyacak.

Çünkü Kindberg’in suçu işlediği dönem İsveç kulübünde başkanlık yaptığı döneme denk geliyor. Bu nedenle de Ostersunds’un bir alt lige düşürülebileceği belirtiliyor.