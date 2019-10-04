G.Saray'ın Gençlerbirliği kadrosunda Falcao yok

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaraylı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idmanı tamamladı. Antrenman sonunda, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan ve tedavisi süren Emre Akbaba'nın doğum günü kutlandı.

3 EKSİK VAR

Bu arada, Galatasary'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu da açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı maç sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi devam eden ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı için bugün saat 16.00'da Ankara'ya giderek kampa girecek.