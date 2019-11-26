G.Saray'ın kritik sınavı! Club Brugge maçı canlı bahisle Misli.com'da

Cuma akşamı evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, ikinci yarıda yediği golle sahadan puansız ayrılırken eksikler yüzünden o maça sıkıntılı çıkan antrenör Fatih Terim’in bu maçta daha fazla eksiği var. Cezalı olan Steven N’Zonzi’nin yanı sıra isimleri UEFA’ya verilmeyen Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz kesin olarak yok. Ayrıca sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Cristian Luyindama, Florin Andone, Şener Özbayraklı da oynayamayacak. Son olarak antrenör Fatih Terim, Ryan Babel’in de oynamayacağını açıkladı. Başakşehir maçında görev alamayan Muslera ise büyük ihtimalle görev alacak.

Belçika’da ligde zirvede yer alan Club Brugge, evinde temsilcimiz ile berabere kaldıktan sonra İspanya’da Real Madri deplasmanında aldığı bir puan sayesinde şu anda 3. sırada yer alıyor. PSG karşısında iki maçta da gol atamadan kaybettiler. Konuk ekipte sakatlığı bulunan Matej Mitrovic dışında, kulüp tarafından cezalandırılan Mbaye Diagne de yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 kazanabildi.

Galatasaray’ın son 10 resmi maçının 9’u karşılıklı gol yok bitti.

İki ekip arasında oynanan 4 maçın 3’ünde gol atılmadı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Club Brugge’ün maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %34’ü konuk ekibin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ev sahibinin galibiyeti. Misli.com üyelerinin yaklaşık %11’i Galatasaray’ın maçı kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Galatasaray, üst üste gelen sakatlık haberleri sonrası adeta revire döndü. Eksik oyuncuların yokluğunu hissettikleri Başakşehir karşılaşmasında sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak zirve yolunda ağır hasar aldılar.

Sarı kırmızılılarda Şener, Emre Akbaba, Andone ve Falcao’nun tedavileri sürüyor. Milli takımda sakatlanan Luyindama da sezonu kapattı. Kart cezalısı Nzonzi de bu 90 dakikada görev alamayacak.

Başakşehir maçında görev alamayan Fernando Muslera ise yetiştirilmeye çalışılıyor.

Oostende’yi 2-0 mağlup eden Club Brugge, Belçika’da zirvedeki yerini koruyor. Maç eksiklerine rağmen en yakın takipçileri Standart Liege’nin 6 puan önünde yer alıyorlar.

Sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Mbaye Diagne, maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca sakatlığı bulunan eski Beşiktaşlı Mitrovic de İstanbul’a getirilmedi.

Galatasaray, grupta oynadığı 5 karşılaşmada henüz golle tanışamadı. Ayrıca Avrupa kupalarında çıktığı son 11 maçta da taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Beraberlik temsilcimizin 1 puan önünde yer alan konuk takıma yarayacak. Galatasaray’a mutlak galibiyet gerek. Daha çok risk alan taraf biz olacağız ancak Club Brugge’de Diatta, Dennis gibi hızlı oyuncular var. Vanaken de skora katkı veriyor. Temsilcimiz eksik oyuncularının yokluğunu hisseder. Club Brugge favori.