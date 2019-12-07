Gabigol Liverpool'a göz kırptı!

Flamengo formasıyla Copa Libertodores'in yanı sıra Brezilya Ligi şampiyonluğunu da elde eden takımın en önemli parçalarından Gabriel Barbosa, verdiği son röportajda ilginç bir ifade kullandı.

Flamengo formasıyla 56 maçta 43 gol atarak Inter transferinin ardından döndüğü ülkesinde yeniden yıldızını parlatan Barbosa, vatandaşı Firmino üzerinden Liverpool'a göz kırptı. 23 yaşındaki golcü isim büyük hayranlık duyduğunu söylediği Roberto Firmino'nun takımı Liverpool ile ilgili "Onlar herkesin oynamak isteyebileceği bir takım" sözlerini kullandı.

Gabigol lakaplı golcünün diğer açıklamaları ise şöyle: "Firmino'ya gerçekten hayranım. Avrupa'da yıllardır çok başarılı performans gösteriyor. Brezilya için de muhteşem bir forvet oyuncusu. Onu her zaman örnek alıyorum. Onunla oynamak büyük zevk olurdu."

Bonservisi Inter'de olan ve Serie A'da beklentileri karşılayamayan Gabriel Barbosa'nın 31 Aralık'tan sonra İtalya'ya döndükten sonra geleceğinin şekillenmesi tahmin ediliyor.