Gaddar Bayern! Tam 21 gol...

Skorer - Şampiyonlar Ligi'nin 'en merhametsiz' takımı Bayern Münih dersek bu benzetmede hata yapmamış oluruz... Bavyera ekibi, dün gece Kızılyıldız'ı deplasmanda 6-0 yenerek 5. maçlar sonunda gruptaki gol sayısını 21'e yükseltti.

Londra'da geçen yılın finalisti Tottenham'ı 7-2 yenerek grup karşılaşmalarının en sansasyonel sonucuna imza atan Alman temsilcisi, Devler Ligi'nin açık ara en çok ağları sallayan takımı. Bayern'i 17 golle grupdaşı Tottenham takip ediyor.

Lewa'dan toplam 6 gol

Kızılyıldız maçında 4 gol atan Lewandowski, Devler Ligi'nde toplam 6 kez fileleri havalandırarak bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Lewa'nın Bundesliga'da da 16 golü bulunuyor.

İşte 'Panzerler'in Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlar:

Bayern Münih-Kızılyıldız: 3-0

Tottenham-Bayern Münih: 2-7

Olympiakos-Bayern Münih: 2-3

Bayern Münih-Olympiakos: 2-0

Kızılyıldız-Bayern Münih: 0-6