Gaddar Bayern! Tam 21 gol...
Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda yer alan kupanın favorilerinden Bayern Münih, 5 maç sonunda tam 21 gol atarak müthiş bir ofansif performans ortaya koydu.
Skorer - Şampiyonlar Ligi'nin 'en merhametsiz' takımı Bayern Münih dersek bu benzetmede hata yapmamış oluruz... Bavyera ekibi, dün gece Kızılyıldız'ı deplasmanda 6-0 yenerek 5. maçlar sonunda gruptaki gol sayısını 21'e yükseltti.
Londra'da geçen yılın finalisti Tottenham'ı 7-2 yenerek grup karşılaşmalarının en sansasyonel sonucuna imza atan Alman temsilcisi, Devler Ligi'nin açık ara en çok ağları sallayan takımı. Bayern'i 17 golle grupdaşı Tottenham takip ediyor.
Lewa'dan toplam 6 gol
Kızılyıldız maçında 4 gol atan Lewandowski, Devler Ligi'nde toplam 6 kez fileleri havalandırarak bu başarıda büyük pay sahibi oldu. Lewa'nın Bundesliga'da da 16 golü bulunuyor.
İşte 'Panzerler'in Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlar:
Bayern Münih-Kızılyıldız: 3-0
Tottenham-Bayern Münih: 2-7
Olympiakos-Bayern Münih: 2-3
Bayern Münih-Olympiakos: 2-0
Kızılyıldız-Bayern Münih: 0-6