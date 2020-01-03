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03.01.2020 - 07:39 | | FANATİK

Galatasara transfer haberleri | Galatasaray'dan Manuel da Costa 1.5 yıllık teklif

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Al İttihad’la yollarını ayıran Manuel da Costa'ya 1.5 yıllık mukavele teklif etti ve senelik 800 bin Euro önerdi.

Galatasara transfer haberleri | Galatasaray'dan Manuel da Costa 1.5 yıllık teklif

 

Arap kulübü Al İttihad’la bağlarını kopardıktan sonra teklifleri değerlendirmeye başlayan Sivasspor ve Başakşehir’in eski stoperi Manuel da Costa, Galatasaray’la pazarlık masasında.

Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık mukavele teklif ederken, senelik 800 bin Euro önerildiği ortaya çıktı.

Cim Bom’la prensip anlaşmasına varan tecrübeli savunmacı, resmi imza için beklemede. Galatasaray cephesi ise gündemdeki daha kaliteli alternatif isimlerle görüşüp bu transferdeki son kararını verecek.

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Galatasara transfer haberleri | Galatasaraydan Manuel da Costa 1.5 yıllık teklif

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