Galatasaray 10 yabancıyla gitti! Konyaspor maçı...

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını dün tesislerinde gerçekleştirdi, akşam saatlerinde de Konya’ya gitti.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda gruplar halinde 5’e 2 dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıktan kurtulan Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.



Sarı kart cezalısı Marcao, sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Andone’nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz da Konya kafilesinde yer almadı. Terim’in 10 yabancı götürmesi dikkat çekti.

Konya’da kampanya

Konyasporlu taraftarlar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Bir maç binlerce kitap, on binlerce öğrenci” projesinin başlatıldığını söyledi.

Proje ile ihtiyacı olan okullara kitap toplanacağını vurgulayan Apalı, bugünkü İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde taraflarların stada kitaplarla gelmesini beklediğini dile getirdi.

Üç futbolcu ceza sınırında

Cim-Bom’da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray’da Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük bugün sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.





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