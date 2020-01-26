Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray 10 yabancıyla gitti! Konyaspor maçı...
26.01.2020 - 08:00 |

Galatasaray 10 yabancıyla gitti! Konyaspor maçı...

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını tamamlaıd. Aslan, Konya'ya 10 yabancıyla gitti.

Galatasaray 10 yabancıyla gitti! Konyaspor maçı...

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını dün tesislerinde gerçekleştirdi, akşam saatlerinde de Konya’ya gitti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda gruplar halinde 5’e 2 dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıktan kurtulan Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı kart cezalısı Marcao, sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Andone’nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz da Konya kafilesinde yer almadı. Terim’in 10 yabancı götürmesi dikkat çekti.

Konya’da kampanya
Konyasporlu taraftarlar depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Bir maç binlerce kitap, on binlerce öğrenci” projesinin başlatıldığını söyledi.
Proje ile ihtiyacı olan okullara kitap toplanacağını vurgulayan Apalı, bugünkü İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde taraflarların stada kitaplarla gelmesini beklediğini dile getirdi.

Üç futbolcu ceza sınırında
Cim-Bom’da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray’da Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük bugün sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

Galatasaray 10 yabancıyla gitti Konyaspor maçı...

Galatasaray 10 yabancıyla gitti Konyaspor maçı...

Jesse Sekidika Kimdir?

Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

Sıradaki Haber