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18.10.2019 - 22:49 |

Galatasaray 3 puanı kaptı! Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları

Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Sivasspor karşısında Andone Florin ve Ryan Babel'in attığı goller ile sahadan 3-2 galip ayrıldı. Real Madrid maçı öncesi 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray rahat bir nefes aldı. İşte Süper Lig'de oluşan yeni puan durumu ve toplu sonuçlar...

Galatasaray 3 puanı kaptı! Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları

Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Sivasspor karşısında 2-0 öne geçmesinin ardından ikinci yarının hemen başında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına atılan Isaac Cofie'nin atılması ile daha da rahatlayacağı düşünülen maçya Sivasspor 10 kişi ile skoru 2-1'e getirdi. Ryan Babel'in attığı şık golle farkı yeniden 2'ye çıkaran Galatasaray son dakikara girerken Erdoğan'ın ayağında ikinci golü bulan Sivasspor bir kez daha farkı bire indirdi. Maçın son dakikalarında 10 kişi olmasına rağmen net bir pozisyonu değerlendiremeyen Sivasspor sahadan 3-2'lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI

19 EKİM CUMARTESİ

Antalyaspor-Gençlerbirliği
Başakşehir-Göztepe
Trabzonspor-Gaziantep BB
Ankaragücü-Beşiktaş

20 EKİM PAZAR

Kayserispor-Kasımpaşa
Alanyaspor-Rizespor
Denizlispor-Fenerbahçe

21 EKİM PAZARTESİ

Konyaspor-Yeni Malatyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray 3 puanı kaptı Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları

 

 

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