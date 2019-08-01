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01.08.2019 - 16:05

TFF Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek.

TFF Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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