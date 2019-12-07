Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)

Ligin 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 200.00'da başladı.

GALATASARAY - ALANYASPOR: 1-0

*İlk yarı sona erdi

GOL: 21' Belhanda (Penaltı) (Galatasaray)

Önemli pozisyonlar

5. dakikada Adem Büyük'ün kafa ile attığı gol VAR sonrası yapılan incelemede ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou