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07.12.2019 - 17:48 |

Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray kendi evinde ligin flaş takımı Alanyaspor'u konuk ediyor.

Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)

 Ligin 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 200.00'da başladı.

GALATASARAY - ALANYASPOR: 1-0

*İlk yarı sona erdi

GOL: 21' Belhanda (Penaltı) (Galatasaray)

Önemli pozisyonlar
5. dakikada Adem Büyük'ün kafa ile attığı gol VAR sonrası yapılan incelemede ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)

 

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