07.12.2019 - 17:48 |
Galatasaray - Alanyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray kendi evinde ligin flaş takımı Alanyaspor'u konuk ediyor.
Ligin 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 200.00'da başladı.
GALATASARAY - ALANYASPOR: 1-0
*İlk yarı sona erdi
GOL: 21' Belhanda (Penaltı) (Galatasaray)
Önemli pozisyonlar
5. dakikada Adem Büyük'ün kafa ile attığı gol VAR sonrası yapılan incelemede ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou