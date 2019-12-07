Ligin 14. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Aslanlar iki haftadır galibiyete hasret kalırken kendi evinde bu kötü gidişata dur demek istiyor. Öte yandan lige iyi başlayan ama son haftalarda düşüşe geçen Alanyaspor ise tekrar zirveye adını yazdırma peşinde... Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de TT Arena'da oynanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BEŞ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray’da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, yarınki müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

İKİ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 4 RESMİ MAÇI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 9 Kasım’da Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu süreçte Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY İLE ALANYASPOR, SÜPER LİG’DE 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul’da yapacakları maçla Süper Lig’de 7. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5’ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon İstanbul’daki maçı Galatasaray 6-0 kazandı, Alanya’daki müsabaka 1-1 tamamlandı.