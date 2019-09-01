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01.09.2019 - 23:03

Galatasaray, Andone transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Andone'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Andone transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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