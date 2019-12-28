Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı

Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada (Pen) ve 28. dakikalarda Falcao, 37. dakika ile 89. dakikalarda Taylan Antalyalı ve 82. dakikada Babel attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpas üzerindeki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Marcao'nun ortasında arka direkte Taylan'ın kafayla vurduğu top, Ufuk Akyol'un eline çarptı ve maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 10. dakikada topun başına geçen Falcao, kaleci Boffin ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

19. dakikada Galatasaray, Feghouli ile ikinci gole yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın derinlemesine pasında Feghouli, ceza sahasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Cezayirli oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta Boffin, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano'nun yerden çevirdiği topu Falcao, altıpastan yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Nagatomo'nun ceza sahasının sol tarafından ortasında Feghouli'nin arka direkte yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım üçüncü golü buldu. Marcao'nun orta saha çizgisine yakın bir bölgeden derinlemesine pasında Ömer Bayram, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa Taylan'ın dokunuşunun ardından Celutska'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 3-0.

45 1. dakikada Mariano'nun sağdan çevirdiği meşin yuvarlağa Feghouli, topuğuyla dokundu; arka direğe giden topa Nagatomo vurdu. Kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma kale önünden uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

Antalyaspor'da 5 değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11'i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.