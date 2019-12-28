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28.12.2019 - 20:04 |

Galatasaray Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. 7'inci sıradaki Galatasaray kötü gidişata bir dur deyip Antalyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele saat 20.00'da başladı.

Galatasaray Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta alınan Göztepe yenilgisini bir kanara bırakmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Antalyaspor'u saha avantajını kullanarak yenmek ve artık yükselişe geçmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı

GALATASARAY ANTALYASPOR: 3-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 9' (pen) ve 28' Falcao 37' Taylan Antalyalı (Galatasaray)

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor:  Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

Galatasaray Antalyaspor (CANLI)

 

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ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi.

Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.

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