Galatasaray Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta alınan Göztepe yenilgisini bir kanara bırakmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Antalyaspor'u saha avantajını kullanarak yenmek ve artık yükselişe geçmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı

GALATASARAY ANTALYASPOR: 3-0

*İlk yarı oynanıyor

GOL: 9' (pen) ve 28' Falcao 37' Taylan Antalyalı (Galatasaray)

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi.

Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.