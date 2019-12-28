Galatasaray – Antalyaspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Geçen haftayı İzmir’de geçiren Galatasaray, Göztepe karşısında puan alamadı ve son 5 haftadaki 10. puanını kaybetmiş oldu. Zirveyle arasındaki puan farkı 10’a çıkan Galatasaray’da Luyindama, Andone, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Steven N’Zonzi yok. Şener Özbayraklı ve Marcao’nun durumları şüpheli.

Son dönemdeki galibiyet hasretini sonlandırmak için evlerinde çıktıkları Ankaragücü maçında iki kez öne geçen Antalyaspor, son anlarda yediği golle iki puan kaybetti ve galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Stjepan Tomas ile birlikte çıktıkları 5 maçta kazanamadılar. Konuk ekipte sakat olan Harun ve Charles’ın yanı sıra Diego Angelo, Cissokho, Bahadır Öztürk, Serdar Özkan ve Aatif Chahechouhe maç kadrosunda yoklar.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray, 2010’dan beri evinde Süper Lig’de Antalyaspor’a kaybetmiyor.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan son 4 Süper Lig maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

Antalyaspor’un bu sezon ligdeki 8 deplasman maçının 6’sı karşılıklı gol yok bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %80’i ev sahibinin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ikili bahis. Misli.com üyelerinin yaklaşık %5’i maçta hem an azından 2 gol atılacağını, hem de Galatasaray’ın maçı kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Bu sezon beklentilerin fazlasıyla altında kalan Galatasaray, son dönemde de etkili futbol oynamıyor. Ancak Fatih Terim faktörüyle taraftarların takıma daima inancı tam. Falcao’nun da kadroya dönmesi umut verici bir diğer etken. Antalyaspor en son Ankaragücü’nü de yenemedi. Ofansif bölgede özellikle çok istikrarsızlar. Galatasaray son dönemdeki eleştiri oklarını üzerinden bir nebze atmak için kazanmak zorunda. İlk yarının son maçında iç saha avantajıyla Sarı Kırmızılılar’ın kazanmasını bekliyorum.