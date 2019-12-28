Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kendi evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta alınan Göztepe yenilgisini bir kanara bırakmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Antalyaspor'u saha avantajını kullanarak yenmek ve artık yükselişe geçmek istiyor. Maçın önemi bir hayli büyük ve taraftar takımının maçını izlemek istiyor. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de TT Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. MÜcadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Antalyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi.

Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.