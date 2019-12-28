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28.12.2019 - 01:04 |

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. 

Ana bölümünde taktik çalışma yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı. 

Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.

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Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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